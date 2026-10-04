В окуповані Олешки вдруге доставили майже 4 тонни гуманітарної допомоги

Цієї ночі до операції долучилися гвардійці 11-ї бригади НГУ імені Михайла Грушевського та 34-го Херсонського полку Національної гвардії України. Для доставки допомоги військові використали безпілотники.

Загалом операцію провели спільно з 30-м корпусом морської піхоти, 34-ю окремою бригадою морської піхоти "Борисфен" та 79-м прикордонним загоном ДПСУ.

До окупованого міста вдалося доставити майже 400 посилок. У них були продукти харчування, медикаменти та дитячі набори.

За словами Вигівського, усі без винятку пакунки успішно дісталися адресатів.

Окремо міністр відзначив екіпаж БПЛА "Перун". Під час операції військові не лише доправили гуманітарний вантаж, а й змогли врятувати з окупованої території шістьох тварин.

До збору допомоги долучилися громади, заклади освіти, благодійники та волонтери з різних регіонів України. Саме вони зібрали вантаж, який згодом військові доставили до Олешок.

Вигівський подякував усім, хто забезпечував операцію, зокрема військовим, які займалися доставкою, прикриттям, інженерним супроводом та логістикою.

"Поки росіяни утримують жителів окупованих Олешок фактично в заручниках - без їжі, води та медикаментів, - наші підрозділи продовжують робити все можливе, щоб урятувати українців від голоду", - наголосив він.