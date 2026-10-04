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В оккупированные Олешки вторично доставили около 4 тонн гуманитарной помощи

10:45 04.10.2026 Вс
2 мин
aimg Мария Науменко
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Украинские военные во второй раз доставили гуманитарную помощь в оккупированные Олешки, передав жителям около 4 тонн продуктов, лекарств и детских наборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram министра внутренних дел Украины Ивана Выговского.

В эту ночь к операции присоединились гвардейцы 11-й бригады НГУ имени Михаила Грушевского и 34-го Херсонского полка Национальной гвардии Украины. Для доставки помощи военные использовали беспилотники.

В общей сложности операцию провели совместно с 30-м корпусом морской пехоты, 34-й отдельной бригадой морской пехоты "Борисфен" и 79-м пограничным отрядом ГНСУ.

В оккупированный город удалось доставить почти 400 посылок. У них находились продукты питания, медикаменты и детские наборы.

По словам Выговского, все без исключения свертки успешно достались адресатам.

Отдельно министр отметил экипаж БПЛА "Перун". В ходе операции военные не только доставили гуманитарный груз, но и смогли спасти с оккупированной территории шесть животных.

К сбору помощи присоединились общины, учебные заведения, благотворители и волонтеры из разных регионов Украины. Именно они собрали груз, который впоследствии военные доставили в Олешки.

Выговский поблагодарил всех, кто обеспечивал операцию, в частности, военных, которые занимались доставкой, прикрытием, инженерным сопровождением и логистикой.

"Пока россияне удерживают жителей оккупированных Олешек фактически в заложниках – без еды, воды и медикаментов, – наши подразделения продолжают делать все возможное, чтобы спасти украинцев от голода", – подчеркнул он.

Напомним, 3 октября омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что жители оккупированных Олешек покидают город из-за недостатка пищи, воды и медикаментов.

По его словам, люди вынуждены идти пешком или уезжать на велосипедах и мопедах, рискуя подорваться на минах. В то же время, эвакуация гражданских остается заблокированной, несмотря на призывы ЕС обеспечить безопасный выезд из города.

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