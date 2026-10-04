В оккупированные Олешки вторично доставили около 4 тонн гуманитарной помощи

В эту ночь к операции присоединились гвардейцы 11-й бригады НГУ имени Михаила Грушевского и 34-го Херсонского полка Национальной гвардии Украины. Для доставки помощи военные использовали беспилотники.

В общей сложности операцию провели совместно с 30-м корпусом морской пехоты, 34-й отдельной бригадой морской пехоты "Борисфен" и 79-м пограничным отрядом ГНСУ.

В оккупированный город удалось доставить почти 400 посылок. У них находились продукты питания, медикаменты и детские наборы.

По словам Выговского, все без исключения свертки успешно достались адресатам.

Отдельно министр отметил экипаж БПЛА "Перун". В ходе операции военные не только доставили гуманитарный груз, но и смогли спасти с оккупированной территории шесть животных.

К сбору помощи присоединились общины, учебные заведения, благотворители и волонтеры из разных регионов Украины. Именно они собрали груз, который впоследствии военные доставили в Олешки.

Выговский поблагодарил всех, кто обеспечивал операцию, в частности, военных, которые занимались доставкой, прикрытием, инженерным сопровождением и логистикой.

"Пока россияне удерживают жителей оккупированных Олешек фактически в заложниках – без еды, воды и медикаментов, – наши подразделения продолжают делать все возможное, чтобы спасти украинцев от голода", – подчеркнул он.