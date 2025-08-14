Окуповане Єнакієве масовано атакували дрони: у місті вибухи та пожежа

Пізно ввечері, 14 серпня, невідомі дрони атакували тимчасово підконтрольне Росії місто Єнакієве Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали і канал DMG 132 бригада "Беркут".
Як заявляється, на місто було здійснено масовану атаку дронів. У результаті цього в місті були прильоти, чути детонацію і почалася пожежа.
Наразі невідомо, що саме атакували дрони. Проте на кадрах у соцмережах чітко видно вогонь. Як мінімум одна пожежа точно є.
Також деякі канали стверджують, що атаку на місто здійснює нібито українська сторона.
"Противник готує і вже почав масовий запуск дальніх БпЛА", - пишуть деякі РосЗМІ.
Нагадаємо, що 2014 року Росія окупувала Крим і увійшла на частину Донецької та Луганської областей, розв'язавши проти України війну. Бої точилися ще відтоді, але 2022 року у зв'язку з повномасштабним вторгненням ситуація стала гарячішою.
У зв'язку з воєнними діями територія Донецької області регулярно зазнає обстрілів, тому що там безпосередньо - йдуть основні бойові дії. Тому там регулярно чути вибухи й уражається ворожа техніка, склади та інше. Також область атакують невідомі дрони.
Наприклад, вибухи в окупованому Донецьку було чутно кілька тижнів тому, ввечері 28 липня. Тоді окупанти теж скаржилися на вибухи, атаку невідомих дронів, а також стверджувалося, що в деяких районах міста зникло світло.