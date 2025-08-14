Окуповане Єнакієве масовано атакували дрони: у місті вибухи та пожежа

Як заявляється, на місто було здійснено масовану атаку дронів. У результаті цього в місті були прильоти, чути детонацію і почалася пожежа.

Наразі невідомо, що саме атакували дрони. Проте на кадрах у соцмережах чітко видно вогонь. Як мінімум одна пожежа точно є.

Також деякі канали стверджують, що атаку на місто здійснює нібито українська сторона.

"Противник готує і вже почав масовий запуск дальніх БпЛА", - пишуть деякі РосЗМІ.