Оккупированный Енакиево массированно атаковали дроны: в городе взрывы и пожар

Поздно вечером, 14 августа, неизвестные дроны атаковали временно подконтрольный России город Енакиево Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и канал DMG 132 бригада "Беркут".
Как заявляется, на город была совершена массированная атака дронов. В результате этого в городе были прилеты, слышна детонация и начался пожар.
На данный момент неизвестно, что именно атаковали дроны. Тем не менее, на кадрах в соцсетях четко видно огонь. Как минимум один пожар точно есть.
Также некоторые каналы утверждают, что атаку на город совершает якобы украинская сторона.
"Противник готовит и уже начал массовый запуск дальних БпЛА", - пишут ряд РосСМИ.
Напомним, что в 2014 году Россия оккупировала Крым и вошла на часть Донецкой и Луганской областей, развязав против Украины войну. Бои шли еще с того времени, но в 2022 году в связи с полномасштабным вторжением ситуация стала горячее.
В связи с военными действиями территория Донецкой области регулярно подвергается обстрелам, так как там непосредственно - идут основные боевые действия. Поэтому там регулярно слышны взрывы и поражается вражеская техника, склады и прочее. Также область атакуют неизвестные дроны.
Например, взрывы в оккупированном Донецке было слышно пару недель назад, вечером 28 июля. Тогда оккупанты тоже жаловались на взрывы, атаку неизвестных дронов, а также утверждалось, что в некоторых районах города пропал свет.