Оккупированный Енакиево массированно атаковали дроны: в городе взрывы и пожар

Как заявляется, на город была совершена массированная атака дронов. В результате этого в городе были прилеты, слышна детонация и начался пожар.

На данный момент неизвестно, что именно атаковали дроны. Тем не менее, на кадрах в соцсетях четко видно огонь. Как минимум один пожар точно есть.

Также некоторые каналы утверждают, что атаку на город совершает якобы украинская сторона.

"Противник готовит и уже начал массовый запуск дальних БпЛА", - пишут ряд РосСМИ.