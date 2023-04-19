Окупаційну "старосту" села у Харківській області засудили до 9 років тюрми

"У червні 2022 року жінка добровільно обійняла псевдопосаду "помічника начальника управління (сільського) Шевченківського територіального управління" у так званій "ВЦА Куп’янського району Харківської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фактично вона була призначена "старостою" села Старовірівка. Жінка координувала роботу між "структурними підрозділами" окупаційної "адміністрації", обробляла інформацію та заяви від місцевих мешканців щодо вирішення питань організаційного, економічного та гуманітарного характеру.

"Також узгоджувала з представниками ЗС РФ пересування осіб окупованими територіями Куп’янського району Харківської області", - пояснили у прокуратурі.

Жінку визнали винною у колабораційній діяльності та призначили покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.