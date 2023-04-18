Екс-замглави Одеської обласної міліції засудили за заворушення 2 травня 2014 року

Заступника екскерівника Одеської обласної міліції засуджено до 15 років ув'язнення за підтримку заворушень 2 травня 2014 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Офісу Генерального прокурора Приморський районний суд м. Одеса засудив колишнього заступника начальника ГУ МВС України в Одеській області до 15 років позбавлення волі", - повідомили в Офісі генпрокурора.

До того ж суд позбавив його права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки, зобов’язав сплатити штраф, позбавив звання "полковника міліції" та повністю задовольнив цивільні позови потерпілих на суму понад 330 тисяч гривень.

У суді прокурори довели, що засуджений вступив у змову з представниками проросійсько-налаштованих груп та антиукраїнських громадських рухів "Антимайдан" і, використовуючи надану йому владу і службове становище, забезпечив безперешкодне вчинення ними 2 травня 2014 року масових заворушень в Одесі.

Внаслідок цього вогнепальні поранення отримали вісім осіб, шестеро з них загинули.

Крім того, 4 травня 2014 року, перевищивши свої службові повноваження, він надав підлеглим співробітникам вказівку про незаконне звільнення з ізолятора тимчасового тримання 63 осіб, затриманих 2 травня 2014 року за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень.

Однак, у зв'язку із переховуванням експравоохоронця на території РФ та наявними даними про набуття ним російського громадянства, судовий розгляд здійснювався заочно.

Зазначимо, 2 травня 2014 року в Одесі відбулися масові сутички між проукраїнськими громадянами та сепаратистами. Під час конфлікту загинуло близько 40 осіб.

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