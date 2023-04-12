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Співпрацював з ФСБ. Жителя Миколаєва засудила на 15 років за коригування ударів росіян

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Миколаїв, Середа 12 квітня 2023 15:28
Співпрацював з ФСБ. Жителя Миколаєва засудила на 15 років за коригування ударів росіян Фото: жителя Миколаєва заарештували за співпрацю з росіянами (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Чоловіка, який коригував удари росіян по Миколаєву заарештували на 15 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Контррозвідники СБУ затримали російського агента в Миколаєві у липні минулого року. Під час обшуків у зловмисника виявили вибухівку, незареєстровану вогнепальну зброю та боєприпаси.

Встановлено, що ворожим поплічником був місцевий житель, якого ФСБ залучила до негласної співпраці у травні минулого року.

Для вербування ворог використовував один з прокремлівських Телеграм-каналів, де фігурант активно виправдовував збройну агресію РФ у власних коментарях.

Для виконання завдань російської спецслужби чоловік об’їжджав місто і приховано фотографував українські об’єкти. Отримані файли надсилав кадровому співробітнику ФСБ через анонімний чат у месенджері.

Саме за його "наводкою" протягом 26 - 30 червня минулого року окупанти здійснили прицільні ракетні удари по десяти міських об’єктах. Серед них - будівлі цивільної інфраструктури.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив йому 15 років тюрми.

Нагадаємо, СБУ затримала російського інформатора, який збирав розвіддані про оборону Південноукраїнської АЕС. Ним виявився мешканець Южноукраїнська.

Окрім того, правоохоронці затримали російського агента, який "зливав" розташування авіації ЗСУ у Дніпрі та області.

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