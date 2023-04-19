Оккупационную "старосту" села в Харьковской области приговорили к 9 годам тюрьмы

"В июне 2022 года женщина добровольно заняла псевдодолжность "помощника начальника управления (сельского) Шевченковского территориального управления" в так называемой "ВГА Купянского района Харьковской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фактически она была назначена "старостой" села Старовировка. Женщина координировала работу между "структурными подразделениями" оккупационной "администрации", обрабатывала информацию и заявления от местных жителей относительно решения вопросов организационного, экономического и гуманитарного характера.

"Также согласовывала с представителями ВС РФ передвижение лиц оккупированными территориями Купянского района Харьковской области", - пояснили в прокуратуре.

Женщина признана виновной в коллаборационной деятельности и назначена наказание в виде 9 лет лишения свободы.