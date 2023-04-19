RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупационную "старосту" села в Харьковской области приговорили к 9 годам тюрьмы

Фото: Прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Жительница Купянского района в Харьковской области сотрудничала с оккупантами и получила за это фейковую должность "старосты" села. Ее задержали и приговорили к 9 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"В июне 2022 года женщина добровольно заняла псевдодолжность "помощника начальника управления (сельского) Шевченковского территориального управления" в так называемой "ВГА Купянского района Харьковской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фактически она была назначена "старостой" села Старовировка. Женщина координировала работу между "структурными подразделениями" оккупационной "администрации", обрабатывала информацию и заявления от местных жителей относительно решения вопросов организационного, экономического и гуманитарного характера.

"Также согласовывала с представителями ВС РФ передвижение лиц оккупированными территориями Купянского района Харьковской области", - пояснили в прокуратуре.

Женщина признана виновной в коллаборационной деятельности и назначена наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Напомним, что заместитель эксруководителя Одесской областной милиции приговорен к 15 годам заключения за поддержку беспорядков 2 мая 2014 года.

Мужчину, корректировавшего удары россиян по Николаеву, отправили в тюрьму на 15 лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияхарковВойна в Украине