Окупаційна влада обнулила стаж і соціальні виплати в Херсонській області

Після окупації частини Херсонської області місцева окупаційна адміністрація фактично анулювала трудові відносини жителів з українськими роботодавцями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру національного опору.
Про це повідомляють джерела, знайомі з діями окупаційних структур, уточнюючи, що зміни були оформлені заднім числом - з 24 лютого 2022 року.
За постановою окупаційної влади, працівників мали "перепризначити" за російським законодавством і внести нові записи до трудових книжок.
Однак ті, хто залишив тимчасово окуповану територію і виїхав до РФ, до цієї системи не потрапили.
Без офіційного переоформлення документів вони опинилися поза обліком: без підтвердженого стажу, нарахувань і права на повноцінні виплати.
За наявними даними, російські структури не визнають український трудовий стаж без "правильного" оформлення через окупаційні органи.
Люди, які втратили зв'язок з Україною і не мають підтверджувальних документів, опинилися в юридичному вакуумі.
У результаті частина громадян, які зробили ставку на РФ, сьогодні отримує мінімальні виплати або зовсім позбавлена фінансової підтримки.
Стаж, накопичений роками в Україні, фактично анульовано, а обіцяна "соціальна інтеграція" виявилася лише формальністю, що не забезпечує реальних прав і пільг.
