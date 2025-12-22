Окупаційні структури на Луганщині офіційно визнали дефіцит коштів, заявивши про запуск масштабної приватизації.

Продаж активів називають "оптимізацією видатків", однак озвучені цифри та механізми вказують на екстрений характер таких заходів і відсутність стійких джерел доходів.

Приватизація як ознака бюджетної кризи

Мінімальний план передбачає виручку не менше 120 млн рублів. Цей показник безпосередньо вказує на брак коштів у бюджеті окупаційного утворення та зниження обсягів дотацій з Росії.

Власних доходів у структури фактично немає, тому ставка робиться на розпродаж активів.

Під загрозою будь-які об'єкти

Під категорію "незадіяного майна" можуть потрапити адміністративні будівлі, підприємства та елементи інфраструктури.

Йдеться про об'єкти, які є власністю народу України, але використовуються окупаційною адміністрацією як джерело швидкого поповнення скарбниці.

Закриті схеми та лояльні покупці

За даними інсайдерів ЦНС, участь у приватизації буде обмежена.

Покупцями стануть структури, пов'язані з адміністрацією, для яких передбачені закриті процедури, ручне узгодження і занижена оцінка активів.

У результаті відбувається контрольований перерозподіл власності між наближеними групами.

Відсутність розвитку та колоніальний підхід

Така "приватизація" не спрямована на економічне відновлення. Це розпродаж українського державного та комунального майна заради тимчасового латання бюджетних дірок.

Ресурси ТОТ використовуються для підтримки режиму, а не в інтересах місцевих жителів.