Оккупационные структуры на Луганщине официально признали дефицит средств, заявив о запуске масштабной приватизации.

Продажу активов называют "оптимизацией расходов", однако озвученные цифры и механизмы указывают на экстренный характер таких мер и отсутствие устойчивых источников доходов.

Приватизация как признак бюджетного кризиса

Минимальный план предусматривает выручку не менее 120 млн рублей. Этот показатель напрямую указывает на нехватку средств в бюджете оккупационного образования и снижение объемов дотаций из России.

Собственных доходов у структуры фактически нет, поэтому ставка делается на распродажу активов.

Под угрозой любые объекты

Под категорию "незадействованного имущества" могут попасть административные здания, предприятия и элементы инфраструктуры.

Речь идет об объектах, которые являются собственностью народа Украины, но используются оккупационной администрацией как источник быстрого пополнения казны.

Закрытые схемы и лояльные покупатели

По данным инсайдеров ЦНС, участие в приватизации будет ограничено.

Покупателями станут структуры, связанные с администрацией, для которых предусмотрены закрытые процедуры, ручное согласование и заниженная оценка активов.

В результате происходит контролируемое перераспределение собственности между приближенными группами.

Отсутствие развития и колониальный подход

Такая «приватизация» не направлена на экономическое восстановление. Это распродажа украинского государственного и коммунального имущества ради временного латания бюджетных дыр.

Ресурсы ВОТ используются для поддержания режима, а не в интересах местных жителей.