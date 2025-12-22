На ВОТ Луганской области объявлены планы по продаже так называемого государственного имущества. Решение на 2026 год подается как способ закрыть бюджетные провалы, однако фактически свидетельствует о нарастающих финансовых проблемах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления.
Оккупационные структуры на Луганщине официально признали дефицит средств, заявив о запуске масштабной приватизации.
Продажу активов называют "оптимизацией расходов", однако озвученные цифры и механизмы указывают на экстренный характер таких мер и отсутствие устойчивых источников доходов.
Минимальный план предусматривает выручку не менее 120 млн рублей. Этот показатель напрямую указывает на нехватку средств в бюджете оккупационного образования и снижение объемов дотаций из России.
Собственных доходов у структуры фактически нет, поэтому ставка делается на распродажу активов.
Под категорию "незадействованного имущества" могут попасть административные здания, предприятия и элементы инфраструктуры.
Речь идет об объектах, которые являются собственностью народа Украины, но используются оккупационной администрацией как источник быстрого пополнения казны.
По данным инсайдеров ЦНС, участие в приватизации будет ограничено.
Покупателями станут структуры, связанные с администрацией, для которых предусмотрены закрытые процедуры, ручное согласование и заниженная оценка активов.
В результате происходит контролируемое перераспределение собственности между приближенными группами.
Такая «приватизация» не направлена на экономическое восстановление. Это распродажа украинского государственного и коммунального имущества ради временного латания бюджетных дыр.
Ресурсы ВОТ используются для поддержания режима, а не в интересах местных жителей.
