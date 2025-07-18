Окупаційна влада Криму ввела нові заборони для ЗМІ

В окупованому Криму запровадили заборону на публікацію матеріалів, які можуть розкрити місця розташування ППО, військової техніки, наслідки вибухів чи влучань дронів і ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал так званого "глави" Криму Сергія Аксьонова.

Відповідний указ нібито був прийнятий для забезпечення громадської безпеки, охорони військових та інших важливих об'єктів.

"На території Республіки Крим вводиться заборона на поширення в ЗМІ, соціальних мережах і месенджерах фото- і відеоматеріалів, географічних координат та іншої інформації", - повідомив він.

Атаки на окупований Крим

Зауважимо, що зокрема у ніч на 13 червня в тимчасово окупованому Криму було чути серію потужних вибухів. У соцмережах масово писали про атаку безпілотників та активну роботу російської ППО.

РБК-Україна зібрало основну інформацію щодо даної атаки.

Незадовго до цього, а саме 3 червня, Служба безпеки України провела чергову унікальну операцію та втретє вдарила по Кримському мосту. Цього разу атаці піддалася конструктивно складна частина Керченського мосту.

За даними СБУ, операція готувалась декілька місяців. Спочатку агенти СБУ замінували опори Кримського мосту, а в день здійснення операції, без жодних жертв серед цивільного населення, о 04:44 ранку був активований перший вибуховий пристрій.

Вже в ввечері 5 червня окупованим півостровом Крим знову таки прокотилась масована повітряна тривога - її оголошували аж 5 разів. Вибухи лунали біля Красноперекопська, Армянська, Новофедорівки та в Сакському районі.

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