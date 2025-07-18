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Оккупационные власти Крыма ввели новые запреты для СМИ

Крым, Пятница 18 июля 2025 10:53
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Оккупационные власти Крыма ввели новые запреты для СМИ Фото: оккупационные власти Крыма ввели новые запреты для СМИ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В оккупированном Крыму ввели запрет на публикацию материалов, которые могут раскрыть места расположения ПВО, военной техники, последствия взрывов или попаданий дронов и ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал так называемого "главы" Крыма Сергея Аксенова.

"На территории Республики Крым вводится запрет на распространение в СМИ, социальных сетях и мессенджерах фото- и видеоматериалов, географических координат и другой информации". сообщил он.

Таким образом в оккупированном Крыму запретили публиковать:

  • места размещения систем ПВО, вооружения, техники и пунктов временной дислокации военных подразделений;

  • последствия теракта, диверсии, других чрезвычайных происшествий;

  • места попадания, падения, детонации ракет, БПЛА, беспилотных морских роботизированных комплексов и тому подобное.

Соответствующий указ якобы был принят для обеспечения общественной безопасности, охраны военных и других важных объектов.

Атаки на оккупированный Крым

Заметим, что в частности в ночь на 13 июня во временно оккупированном Крыму была слышна серия мощных взрывов. В соцсетях массово писали об атаке беспилотников и активной работе российской ПВО.

РБК-Украина собрало основную информацию относительно данной атаки.

Незадолго до этого, а именно 3 июня, Служба безопасности Украины провела очередную уникальную операцию и в третий раз ударила по Крымскому мосту. На этот раз атаке подверглась конструктивно сложная часть Керченского моста.

По данным СБУ, операция готовилась несколько месяцев. Сначала агенты СБУ заминировали опоры Крымского моста, а в день осуществления операции, без жертв среди гражданского населения, в 04:44 утра было активировано первое взрывное устройство.

Уже вечером 5 июня по оккупированному полуострову Крым опять таки прокатилась массированная воздушная тревога - ее объявляли аж 5 раз. Взрывы раздавались возле Красноперекопска, Армянска, Новофедоровки и в Сакском районе.

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