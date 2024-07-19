Из оккупации в Украину вернули еще 12 детей

В Украину удалось вернуть еще 12 детей. Все время они находились на временно оккупированной территории (ВОТ) трех областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram омбудсмена Дмитрия Лубинца.

"Дети вместе со своими родными проживали на временно оккупированных территориях - в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. К счастью, сейчас они уже на подконтрольной Украине территории", - рассказал он.

По словам омбудсмена, каждая семья по-своему переживала беспорядок, который совершают оккупанты. В частности, семьи рассказывают, как им принудительно навязывали брать российские паспорта, ведь без "новых документов" они не могли пользоваться никакими социальными гарантиями или медицинской помощью.

"Врачи не принимают даже детей с врожденными пороками, которым нужен тщательный уход. Однако родителям предлагают отправить детей на "реабилитацию", которая часто является депортацией или принудительным перемещением. Некоторым детям приходилось посещать российские школы, в которых осуществлялась активная агитация за "русский мир", - говорит Лубинец.

По словам возвращенных, россияне на ВОТ задерживают, бьют, пытают током, оказывают психологическое давление на взрослых, а детей допрашивают без родителей и также применяют методы пыток. Также регулярно проводят безосновательные обыски в домах местных жителей.

"Поразила история возвращенного парня, который, планируя свое будущее, уехал из ВОТ, ведь хочет стать украинским спасателем и получить образование в желаемом заведении высшего образования", - рассказал он.