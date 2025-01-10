З окупації повернули ще 17 українців, - Лубінець

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще 17 українців з російської окупації. Серед них, зокрема, люди з інвалідністю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.
"Завдяки зусиллям державних органів, працівників нашого Офісу, волонтерів та міжнародних партнерів вдалося повернути з окупації ще 17 громадян України", - повідомив Лубінець.
З окупації повернули:
Фото: з окупації повернули ще 17 українців (t.me/dmytro_lubinetzs)
Нагадаємо, днями Україна повернула з тимчасово окупованих територій трьох дітей. Завдяки цьому, зокрема, вдалося возз'єднати родину.
Також нещодавно з окупованої частини Херсонської області вдалося повернути чотирьох дітей. Йдеться про двох хлопчиків і двох дівчаток віком від 3 до 17 років.
Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що від початку 2024 року з тимчасової російської окупації повернули вже 246 дітей із Херсонської області.
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