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Из оккупации вернули еще 17 украинцев, - Лубинец

Фото: из оккупации вернули еще 17 украинцев (t.me/dmytro_lubinetzs)
Автор: Татьяна Степанова

На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще 17 украинцев из российской оккупации. Среди них, в частности, люди с инвалидностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

"Благодаря усилиям государственных органов, работников нашего Офиса, волонтеров и международных партнеров удалось вернуть из оккупации еще 17 граждан Украины", - сообщил Лубинец.

Из оккупации вернули:

  • Мужчину, который потерял конечность из-за обстрелов и пережил жестокое обращение из-за лишения лица личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Сейчас он проходит реабилитацию.
  • Три семьи из Херсонской области, которые длительное время находились в оккупации. Одна из семей потеряла мать, другая - нуждалась в медицинской помощи из-за преклонного возраста.
  • Супруги из Крыма, которые покинули полуостров из-за любви к Украине и неприятия беспорядка, который творит российская власть.
  • Пожилую женщину с дочерью, которые самостоятельно прошли сложный путь через территорию страны-агрессора, чтобы вернуться домой.
  • Пожилого мужчину с инвалидностью, который имеет недостатки зрения и нуждается в медицинской помощи и особом уходе.
  • 77-летнюю женщину, которую удалось эвакуировать из зоны активных боевых действий и которая нуждается в медицинской помощи из-за хронических заболеваний.
  • Мужчину, который почти 3 года находился на оккупированной территории, и изъявил желание уехать ради своего будущего.
  • Двух женщин, которые в течение длительного времени ждали возможности вернуться на подконтрольную Украине территорию.
 

Фото: из оккупации вернули еще 17 украинцев (t.me/dmytro_lubinetzs)

 

Возвращение украинцев из оккупации

Напомним, на днях Украина вернула с временно оккупированных территорий трех детей. Благодаря этому, в частности, удалось воссоединить семью.

Также недавно из оккупированной части Херсонской области удалось вернуть четырех детей. Речь идет о двух мальчиках и двух девочках в возрасте от 3 до 17 лет.

Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин рассказал, что с начала 2024 года из временной российской оккупации вернули уже 246 детей из Херсонской области.

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Война в УкраинеДмитрий Лубинец