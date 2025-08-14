UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

З окупації повернули підлітка, що перебував під наглядом військових РФ: подробиці

Фото: Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

З окупованої частини України вдалось повернути підлітка, який постійно перебував під наглядом російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"У межах ініціативи президента України (Володимира Зеленського – ред.) Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще одного підлітка з тимчасово окупованої території. Хлопець більшу частину життя провів в окупації", - зазначив Єрмак.

За словами очільника Офісу президента, юнак постійно перебував під наглядом російських військових. Будь-яке необережне слово чи вчинок могли призвести до серйозних наслідків для нього або його матері.

"Особливий тиск був через те, що його батько та брат живуть на підконтрольній Україні території – про це заборонялося навіть згадувати. Попри ризики, підліток наважився звернутися по допомогу", - додав він.

Зазначається, що сьогодні підліток уже поряд із рідними, отримує необхідну допомогу для відновлення й початку нового етапу життя.

Повернення українських дітей

Нагадаємо, за словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей. Водночас додому вдалося повернути більш ніж тисячу маленьких українців, процес триває.

Так, вчора, 13 серпня стало відомо, що Україні вдалося повернути з тимчасово окупованої Росією території ще одну групу дітей. Це відбулося у межах ініціативи Bring Kids Back UA.

Також додамо, що у квітні Верховна Рада прийняла за основу проект закону щодо встановлення відповідальності за незаконне переміщення та використання дітей у військових цілях представником іноземної держави.

Офіс президентаДіти