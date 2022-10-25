Окупація Росією Криму була прологом до повномасштабної війни, - Зеленський
Війна, яку президент РФ Володимир Путін розпочав ще у 2014 році, призвела до втрати миру в усьому світі. Окупація Криму поклала початок повномасштабної війни Росії проти України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив Зеленський на саміті Кримської платформи.
Він зазначив, що всі втратили мир у 2014 році, коли Росія розпочала свою божевільну агресію - розпочала саме з Криму.
За словами президента, після більш ніж 8 років путінської війни у світі не залишилося країни, яка б не відчула на собі її наслідки.
"До чого призвело російське поневолення Криму? Якщо поглянути із сьогоднішнього дня - це був пролог повномасштабної війни, яка забирає життя тисяч і тисяч людей, це було народження антилюдської системи, яка катує та позбавляє свободи і травмує, не розбираючи віку, статі, релігійної чи етнічної приналежності - чоловіків, жінок, дітей", - сказав він.
Зеленський зазначив, що захоплення Криму поклало початок найнебезпечнішої хаотизації міжнародних відносинах за життя кількох поколінь.
"Все це приніс російський прапор у Крим. Із окупованого Криму поширюється далі у світ. Світ став значно жорстокішим", - додав президент.
Нагадаэмо, Зеленський вважає, що Україна може повернути Крим не лише військовим шляхом, а й за допомогою діалогу.
На думку генерала Ходжеса, Україна може повернути Крим протягом наступного року.
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