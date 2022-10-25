Оккупация Россией Крыма была прологом к полномасштабной войне, - Зеленский

Война, которую президент РФ Владимир Путин начал еще в 2014 году, привела к потере мира по всему миру. Оккупация Крыма положила начало полномасштабной войны России против Украины.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил Зеленский на саммите Крымской платформы.

Он отметил, что все потеряли мир в 2014 году, когда Россия начала свою безумную агрессию - начала именно с Крыма.

По словам президента, после более чем 8 лет путинской войны в мире не осталось страны, которая не ощутила бы на себе ее последствия.

"К чему привело российское порабощение Крыма? Если посмотреть с сегодняшнего дня - это был пролог полномасштабной войны, которая уносит жизни тысяч и тысяч людей, это было рождение античеловеческой системы, которая пытает и лишает свободы и травмирует, не разбирая возраст, пол, религиозную или этническую принадлежность - мужчин, женщин, детей", - сказал он.

Зеленский отметил, что захват Крыма положил начало самой опасной хаотизации в международных отношениях при жизни нескольких поколений.

"Все это принесло российский флаг в Крым. Из оккупированного Крыма распространяется дальше в мир. Мир стал значительно более жестоким", - добавил президент.