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Оккупация Россией Крыма была прологом к полномасштабной войне, - Зеленский

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Вторник 25 октября 2022 12:20
Оккупация Россией Крыма была прологом к полномасштабной войне, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Война, которую президент РФ Владимир Путин начал еще в 2014 году, привела к потере мира по всему миру. Оккупация Крыма положила начало полномасштабной войны России против Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил Зеленский на саммите Крымской платформы.

Он отметил, что все потеряли мир в 2014 году, когда Россия начала свою безумную агрессию - начала именно с Крыма.

По словам президента, после более чем 8 лет путинской войны в мире не осталось страны, которая не ощутила бы на себе ее последствия.

"К чему привело российское порабощение Крыма? Если посмотреть с сегодняшнего дня - это был пролог полномасштабной войны, которая уносит жизни тысяч и тысяч людей, это было рождение античеловеческой системы, которая пытает и лишает свободы и травмирует, не разбирая возраст, пол, религиозную или этническую принадлежность - мужчин, женщин, детей", - сказал он.

Зеленский отметил, что захват Крыма положил начало самой опасной хаотизации в международных отношениях при жизни нескольких поколений.

"Все это принесло российский флаг в Крым. Из оккупированного Крыма распространяется дальше в мир. Мир стал значительно более жестоким", - добавил президент.

Напомним, Зеленский считает, что Украина может вернуть Крым не только военным путем, но и с помощью диалога.

По мнению генерала Ходжеса, Украина может вернуть Крым в течение следующего года.

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