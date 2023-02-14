Окупація Бахмута не матиме стратегічного впливу на хід війни в Україні, - Білий дім

За його словами, США спостерігають несуттєвий прогрес, якого досягли росіяни на Бахмутському напрямку, але поки що неясно, чи впаде місто.

Кірбі також відповів на запитання журналістів щодо наслідків окупації Бахмута.

"Це не матиме стратегічний вплив на хід війни в цілому", - підкреслив він.