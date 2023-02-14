UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупація Бахмута не матиме стратегічного впливу на хід війни в Україні, - Білий дім

Фото: Джон Кірбі, координатор Ради нацбезпеки у Білому домі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські війська несуттєво просунулися під Бахмутом, але окупація міста не матиме стратегічного впливу на перебіг війни в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph, про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, США спостерігають несуттєвий прогрес, якого досягли росіяни на Бахмутському напрямку, але поки що неясно, чи впаде місто.

Кірбі також відповів на запитання журналістів щодо наслідків окупації Бахмута.

"Це не матиме стратегічний вплив на хід війни в цілому", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ спростували фейки росіян про нібито окупацію села Красна Гора під Бахмутом.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський пояснив, чому військове командування не ухвалює рішення виводити війська з Бахмута.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДонецька областьБілий дімБахмутВійська РФВійна Росії проти України