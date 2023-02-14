Оккупация Бахмута не окажет стратегического влияния на ход войны в Украине, - Белый дом

По его словам, США наблюдают несущественный прогресс, которого добились россияне на Бахмутском направлении, но пока неясно, падет ли город.

Кирби также ответил на вопросы журналистов о последствиях оккупации Бахмута.

"Это не окажет стратегического влияния на ход войны в целом", - подчеркнул он.