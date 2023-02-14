Оккупация Бахмута не окажет стратегического влияния на ход войны в Украине, - Белый дом

Российские войска несущественно продвинулись под Бахмутом, но оккупация города не будет иметь стратегического влияния на ход войны в Украине.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам, США наблюдают несущественный прогресс, которого добились россияне на Бахмутском направлении, но пока неясно, падет ли город.
Кирби также ответил на вопросы журналистов о последствиях оккупации Бахмута.
"Это не окажет стратегического влияния на ход войны в целом", - подчеркнул он.
Напомним, ранее в ВСУ опровергли фейки россиян о якобы оккупации села Красная Гора под Бахмутом.
Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему военное командование не принимает решения выводить войска из Бахмута.
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