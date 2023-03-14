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Окупантів змушують підписувати контракт не з армією РФ, а з військами "ДНР" (перехоплення)

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Україна, Вівторок 14 березня 2023 18:44
Окупантів змушують підписувати контракт не з армією РФ, а з військами "ДНР" (перехоплення) Фото: окупанти (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Окупант розповів своєму товаришу, що їх змушують підписувати контракт з військами "ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

"Мені почали дзвонити щодо контракту та говорити, що майже все готово. Лишилось тільки підписи поставити. Проте змушують підписувати контракт з "ДНР", а не з російською армією", - заявив окупант.

Також він сказав, що його змушують підписати контракт на 5 років. Окупант не може у поточних реаліях спланувати своє життя на такий термін, бо є шанс, що він просто не проживе стільки.

"Ми їхали і бачили "Урали" ці, труповозки. Макс Козак приїхав та підписав контракт. І вже все, він на передовій. І їх мають з Павловки забрати на ротацію, але скільки їх там залишилося, я і не знаю", - сказав росіянин.

Нагадаємо, що цивільний з тимчасово окупованої території в Луганській області розповів про слабкість армії РФ та відсутність зрозумілих гасел у загарбників.

Російський військовий у телефонній розмові розповів своєму товаришу про велику кількість загиблих, тіла яких лежать на кожному кроці, а також про зневажливе ставлення до мобілізованих, яких відправляють на зміну загиблих як "гарматне м’ясо".

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