Окупантів змушують підписувати контракт не з армією РФ, а з військами "ДНР" (перехоплення)

"Мені почали дзвонити щодо контракту та говорити, що майже все готово. Лишилось тільки підписи поставити. Проте змушують підписувати контракт з "ДНР", а не з російською армією", - заявив окупант.

Також він сказав, що його змушують підписати контракт на 5 років. Окупант не може у поточних реаліях спланувати своє життя на такий термін, бо є шанс, що він просто не проживе стільки.

"Ми їхали і бачили "Урали" ці, труповозки. Макс Козак приїхав та підписав контракт. І вже все, він на передовій. І їх мають з Павловки забрати на ротацію, але скільки їх там залишилося, я і не знаю", - сказав росіянин.