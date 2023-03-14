ua ru
Вт, 14 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупантов заставляют подписывать контракт не с армией РФ, а с войсками "ДНР" (перехват)

Новина українською →
Украина, Вторник 14 марта 2023 18:44
Оккупантов заставляют подписывать контракт не с армией РФ, а с войсками "ДНР" (перехват) Фото: оккупанты (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупант рассказал своему товарищу, что их заставляют подписывать контракт с войсками "ДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

"Мне начали звонить по контракту и говорить, что почти все готово. Осталось только подписи поставить. Однако заставляют подписывать контракт с "ДНР", а не с российской армией", - заявил оккупант.

Также он сказал, что его заставляют подписать контракт на пять лет. Оккупант не может в текущих реалиях спланировать свою жизнь на такой срок, потому что есть шанс, что он просто не проживет столько.

"Мы ехали и видели "Урали" эти, труповозки. Макс Козак приехал и подписал контракт. И уже все, он на передовой. И их должны с Павловки забрать на ротацию, но сколько их там осталось, я и не знаю", - сказал россиянин.

Напомним, что гражданский с временно оккупированной территории в Луганской области рассказал о слабости армии РФ и отсутствии понятных лозунгов у захватчиков.

Российский военный в телефонном разговоре рассказал своему товарищу о большом количестве погибших, тела которых лежат на каждом шагу, а также о пренебрежительном отношении к мобилизованным, которых отправляют на смену погибших как "пушечное мясо".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ДНР Войска РФ Война в Украине
NEWS
ВСУ продолжат удерживать Бахмут: решение Ставки с Зеленским
ВСУ продолжат удерживать Бахмут: решение Ставки с Зеленским
DAILY
Китайское предупреждение. Какого "мира" добивается Пекин и есть ли угрозы для Украины
Данила Крамаренкостарший редактор ленты новостей Китайское предупреждение. Какого "мира" добивается Пекин и есть ли угрозы для Украины