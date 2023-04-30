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Окупантів за провини почали саджати у підземні тюрми, - британська розвідка

Фото: окупантів за провини почали саджати у зиндани (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни за останні місяці посилили контроль за дисципліною. Окупантів за провини почали саджати у підземні тюрми - зиндани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

Зазначається, що у перші місяці війни російські командири не контролювали дисципліну серед солдатів, а бажаючим дозволяли відмовитися та повернутися на територію РФ.

З осені ситуація змінилася і з'явилося декілька "драконівських ініціатив" для "покращення" дисципліни. Їх особливо почали застосовувати після призначення начальника Генштабу Валерія РФ Герасимова командувачем окупаційних військ в Україні.

"Кілька нещодавніх повідомлень російського персоналу повідомляють про те, що вони були поміщені в зиндан за правопорушення, включно з пияцтвом, і спроби розірвати їхні контракти", - зазначає розвідка.

Варто зазначити, зиндан - це імпровізовані камери у землі, де вириті невеликі дірки, які закриті металевою решіткою.

Нагадаємо, за минулу добу наші захисники знищили 470 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила понад 190 тисяч своїх військових.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що у районі Мар'їнки росіяни почали частіше відмовлятися йти у бій.

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