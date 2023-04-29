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Росіяни все частіше відмовляються воювати. Генштаб пояснив, що на це впливає

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Україна, Субота 29 квітня 2023 19:02
Росіяни все частіше відмовляються воювати. Генштаб пояснив, що на це впливає Фото: росіяни відмовляються воювати (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

В Донецькій області все частіше російські військові відмовляються виконувати бойоі завдання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"В районі Мар’їнки, в підрозділах російських окупаційних військ почастішали випадки колективної відмови від участі у бойових діях", - повідомили в штабі.

За їх даними, основними чинниками, які на це впливають є:

  • великі втрати в живій силі;
  • несвоєчасне забезпечення окупантів боєприпасами;
  • відсутність у достатній кількості засобів індивідуального захисту;
  • примус військовослужбовців ЗС РФ до ведення штурмових дій без підтримки важкої техніки та артилерії.

Нагадаємо, ми повідомляли, яка ситуація на фронті станом на сьогодні, 29 квітня.

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Донецька область Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
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