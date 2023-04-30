Оккупантов за проступки начали сажать в подземные тюрьмы, - британская разведка

Отмечается, что первые месяцы войны российские командиры не контролировали дисциплину среди солдат, а желающим разрешали отказаться и вернуться на территорию РФ.

С осени ситуация изменилась и появилось несколько "драконовских инициатив" для "улучшения" дисциплины. Их особенно стали применять после назначения начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим оккупационных войск в Украине.

"Несколько недавних сообщений российского персонала сообщают о том, что они были помещены в зиндан за правонарушения, включая пьянство, и попытки разорвать их контракты", - отмечает разведка.

Стоит отметить, зиндан - это импровизированные камеры в земле, где вырыты небольшие дыры, закрытые металлической решеткой.