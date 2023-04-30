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Оккупантов за проступки начали сажать в подземные тюрьмы, - британская разведка

Фото: оккупантов за проступки начали сажать в зинданы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне за последние месяцы ужесточили контроль за дисциплиной. Оккупантов за проступки начали сажать в подземные тюрьмы - зинданы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Отмечается, что первые месяцы войны российские командиры не контролировали дисциплину среди солдат, а желающим разрешали отказаться и вернуться на территорию РФ.

С осени ситуация изменилась и появилось несколько "драконовских инициатив" для "улучшения" дисциплины. Их особенно стали применять после назначения начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим оккупационных войск в Украине.

"Несколько недавних сообщений российского персонала сообщают о том, что они были помещены в зиндан за правонарушения, включая пьянство, и попытки разорвать их контракты", - отмечает разведка.

Стоит отметить, зиндан - это импровизированные камеры в земле, где вырыты небольшие дыры, закрытые металлической решеткой.

Напомним, за минувшие сутки наши защитники уничтожили 470 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 190 тысяч своих военных.

В Генштабе ВСУ сообщили, что в районе Марьинки россияне стали чаще отказываться идти в бой.

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