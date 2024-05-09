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У окупантів проблеми з пальним через удар по нафтобазі у Луганську, - ОВА

Фото: в ОВА розповіли про наслідки для РФ після удару по нафтобазі у Луганську (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Після удару по нафтобазі у тимчасово захопленому Луганську в окупантів спостерігаються серйозні проблеми із паливом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської ОВА Артема Лисогора.

"Нафтобаза в Луганську допалала лише вчора (8 травня, - ред), а місті і навколо нього вже виник дефіцит пального", - розповів він.

За словами голови ОВА, окупаційна влада обіцяє, що згодом все буде гаразд, однак на заправках ситуація критична, хоча загарбники називають ситуацію "тимчасовими труднощами".

"Як розв’язати логістичну задачу із доставкою продуктів нафтопереробки у так званій "ЛНР" поки не знають. Існуючі запаси віддають російським військовим", - констатує Лисогор. 

Удар по нафтобазі у Луганську

7 травня у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи.

Пізніше окупанти заявили про удар по нафтобазі у Луганську. Також повідомлялося про нібито п'ятьох постраждалих, всі вони - працівники нафтобази. Також спалахнув газопровід.

Зазначимо, що пожежа на нафтобазі у Луганську близько доби.

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ЛуганськНПЗ