RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У оккупантов проблемы с топливом из-за удара по нефтебазе в Луганске, - ОВА

Фото: в ОВА рассказали о последствиях для РФ после удара по нефтебазе в Луганске (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

После удара по нефтебазе во временно захваченном Луганске у оккупантов наблюдаются серьезные проблемы с топливом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Луганской ОВА Артема Лысогора.

"Нефтебаза в Луганске догорела только вчера (8 мая, - ред), а в городе и вокруг него уже возник дефицит топлива", - рассказал он.

По словам главы ОВА, оккупационные власти обещают, что впоследствии все будет хорошо, однако на заправках ситуация критическая, хотя захватчики называют ситуацию "временными трудностями".

"Как решить логистическую задачу с доставкой продуктов нефтепереработки в так называемой "ЛНР" пока не знают. Существующие запасы отдают российским военным", - констатирует Лысогор.

Удар по нефтебазе в Луганске

7 мая во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы.

Позже оккупанты заявили об ударе по нефтебазе в Луганске. Также сообщалось о якобы пяти пострадавших, все они - работники нефтебазы. Также загорелся газопровод.

Отметим, что пожар на нефтебазе в Луганске около суток.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскНПЗ