Окупантів кидають у лісосмугах Луганської області без боєкомплекту та їжі, - Гайдай

"Полонені окупанти зізнаються, що коли їх доставляють на позиції десь у лісосмугах, офіцери наказують зачекати 12 годин, їдуть за провізією та боєкомплектами та вже не повертаються до них, залишають ні з чим", - заявив Гайдай.

За його словами, на окупованій частині Луганщини вкрай критична ситуація з медичним обслуговуванням. Поранених середньої важкості швидко виписують та знов відправляють на фронт. Важкопоранених до медичних закладів Луганська просто не встигають довезти.

"У гуртожитку в Сватовому вчора окупанти знову запалили там, де треба", - заявив Гайдай.

Також очільник області пояснив, що Збройні сили України мають певний успіх на Сватівському та Кремінському напрямках. А от мобілізовані росіяни йдуть в бій практично непідготовленими. Саме тому й загиблих в них дуже багато.