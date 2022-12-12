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Оккупантов бросают в лесополосах Луганской области без боекомплекта и еды, - Гайдай

Фото: Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА (facebook com odalug)
Автор: Дмитрий Браславский

Российских военных бросают в лесополосы Луганской области без боекомплекта и еды. Офицеры обещают передать им необходимое, но по факту это только слова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Пленные оккупанты признаются, что когда их доставляют на позиции где-то в лесополосах, офицеры приказывают подождать 12 часов, едут за провизией и боекомплектами и уже не возвращаются к ним, оставляют ни с чем", - заявил Гайдай.

По его словам, на оккупированной части Луганской области крайне критическая ситуация с медицинским обслуживанием. Раненых средней тяжести быстро выписывают и снова отправляют на фронт. Тяжело раненых в медицинские учреждения Луганска просто не успевают довезти.

"В общежитии в Сватово вчера оккупанты снова закурили там, где надо", - заявил Гайдай.

Также глава области пояснил, что Вооруженные силы Украины имеют определенный успех на Сватовском и Кременском направлениях. А вот мобилизованные россияне идут в бой практически неподготовленными. Именно поэтому и погибших очень много.

Напомним, что россияне закрывают шахты в Луганской области и вывозят оборудование.

Силы обороны Украины до конца текущего года могут освободить в Луганской области еще несколько населенных пунктов.

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Российская ФедерацияЛуганскВооруженные силы УкраиныВойна в Украине