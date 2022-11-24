UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти звозять залізобетонні конструкції ближче до "воріт" до Криму

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники активно облаштують укріплення біля адмінкордону з Херсонською областю та кримським півостровом. Виготовлені блоки та конструкції звозять до міста Армянськ, що вважається "входом" на територію АРК.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ на сторінці у Facebook.

"На тимчасово окупованій території АР Крим активно ведуться роботи з виготовлення залізобетонних конструкцій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вже готову продукцію окупанти вивозять у напрямку Армянська.

Ймовірно, ці дії спрямовані на створення захисних укріплень для майбутньої нової лінії оборони.

Біля Армянська збирають залізобетонні конструкції для створення укріплень (фото: скріншот google.com/maps)

Нагадаємо, за даними Головного управління розвідки МОУ, російські військові готуються до активної оборони Кримського півострова і виробляють позиційні райони на півночі Джанкойського району.

Раніше про те, що Росія будує оборонні рубежі у Криму, писали й аналітики ISW.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КрымГенштаб ВСУВійна Росії проти України