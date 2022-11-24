Оккупанты свозят железобетонные конструкции поближе к "воротам" в Крым

Российские захватчики активно обустраивают укрепления около админграницы с Херсонской областью и крымским полуостровом. Изготовленные блоки и конструкции свозят к городу Армянск, что считается "входом" на территорию АРК.
Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на утреннюю сводку Генерального штаба ВСУ на странице в Facebook.
"На временно оккупированной территории АР Крым активно ведутся работы по изготовлению железобетонных конструкций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уже готовую продукцию оккупанты вывозят в направлении города Армянск.
Вероятно эти действия направлены на создание защитных укреплений для будущей новой линии обороны.
Около Армянска собирают железобетонные конструкции для создания укреплений (фото: скриншот google.com/maps)
Напомним, по данным Главного управления разведки МОУ, российские военные готовятся к активной обороне Крымского полуострова, и производят позиционные районы на севере Джанкойского района.
Ранее о том, что Россия строит оборонительные рубежи в Крыму, писали и аналитики ISW.
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