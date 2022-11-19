Росія будує оборонні рубежі в Криму, а ЗСУ продовжують контрнаступ: карти боїв

Російські війська зміцнюють тили в Луганській області, а також будують оборонні рубежі в Запорізькій області та Криму. Водночас, ЗСУ продовжують контрнаступальні дії на заході Луганщини, та продовжують героїчно тримати Бахмут.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Інститут вивчення війни (ISW).

Контрнаступ на заході Луганської області

Російські війська зміцнили тилові райони в Луганській області та спробували повернути втрачені позиції під час продовження контрнаступальних дій українських військ на лінії Сватове-Кремінна 18 листопада. У Генштабі України зазначили, що російські війська, що відступили з Херсонської області перейшли під Новоайдар Луганської області

Українські військові джерела також повідомили, що українські війська відбили атаки на Новоселівське та Стельмахівк. Російські ж джерела стверджують, що українські війська атакували в цьому районі в напрямку Куземівки. На відео з геолокацією видно, як український десант знищує російський зенітно-ракетний комплекс ТОР-М2 у Дачному.

Водночас, за даними російських джерел, ЗСУ наступали на Червонопопівку, але успіху не мали. Також українські захисники продовжують спроби наступати на південний схід від Кремінної в напрямку Лисичанська та Попасної.

Бої на Донбасі

18 листопада російські війська продовжували обмежені наземні наступи поблизу Бахмута та Авдіївки та на заході Донецької області. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили наземні штурми на північний схід від Бахмута поблизу Спірного та Білогорівки та на південь від Бахмуту поблизу Опитного.

Заступник міністра внутрішніх справ так званої "ЛНР" Віталій Кисельов заявив, що сили ПВК "Вагнера" відбили контратаки українських військ на південно-східній околиці Бахмута та поблизу Опитного.

Генштаб повідомив, що українські сили відбили наземні атаки на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського та Водяного та на південний захід від міста Донецька в районі Новомихайлівки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 17 листопада, показують, що російські війська досягли незначних успіхів, просуваючись на захід у напрямку до Первомайського. Російське МО стверджувало, що їхні війська відбили наземні атаки на схід від Вугледара біля Солодкого, Володимирівки та Павлівки.

Ситуація в Херсонській області

18 листопада російські війська продовжували вести оборонні дії на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Південне оперативне командування ЗСУ повідомило, що російські війська продовжують облаштовувати оборонні рубежі та поповнювати свої сили на сході Херсонської області.

Російські війська продовжують відступати від східного берега річки Дніпро, примусово переселяючи мирних жителів з Новокиївки та транспортуючи медичне обладнання з Нової Каховки до Криму. Український Генштаб повідомив, що російські війська продовжували завдавати ударів по районах правого берега Дніпра, включно з містом Херсон, Чорнобаївка, Антонівка та Берислав.

Українські війська продовжували завдавати ударів по російських військових засобах і районах зосередження на південь від Дніпра. Генштаб повідомив, що українські удари в попередні дні вбили понад 50 російських військових у Скадовську та знищили склад боєприпасів у Чаплинці. Південне оперативне командування ЗСУ заявило, що українські удари знищили військові засоби вздовж східного берега річки, зокрема в Новій Каховці, Голій Пристані та Олешках.

Російські окупаційні чиновники та військове керівництво, здається, дедалі більше стурбовані наступними українськими контрнаступальними операціями на півдні України. У Генштабі України заявили, що російські війська накопичують інженерну техніку для будівництва оборонних рубежів у Михайлівському районі Запорізької області і використовують виробничі підприємства Запорізької області, щоб будувати більше оборонних споруд.

Окупаційний чиновник Запорізької області Володимир Рогов заявив, що російські чиновники не готуються до зимового "затишшя" у бойових діях у Запорізькій області. А глава окупаційного режиму Криму Сергій Аксьонов оголосив, що російські війська будують оборонні лінії на півночі Криму.

Російські війська продовжили звичайний обстріл районів у Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Також ISW повідомляють, що Росія продовжує стикатися з надзвичайно низьким моральним духом і поганою дисципліною серед своїх сил на тлі триваючої внутрішньої реакції на часткову мобілізацію. А російська окупаційна влада продовжує примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України.

Крім цього, російсько-окупаційні органи та війська продовжили посилення фільтраційних заходів на окупованих Росією територіях в Україні. Наприклад, центр "Український Спротив" повідомив, що окупанти евакуювали підозрюваних у проукраїнській діяльності місцевих жителів у Михайлівці та відправили їх до Тимошівк Запорізької області за допомогою місцевих колаборантів.