Окупанти звезли до Троїцького понад 200 поранених і загиблих солдатів РФ, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат. Так, у населеному пункті Троїцьке Луганської області, до місцевого моргу центральної районної лікарні за минулу добу було доставлено близько 100 тіл загиблих росіян. Крім того, на лікування прибуло близько 140 важкопоранених окупантів", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Раніше ми писали, що окупанти продовжують зазнавати величезних втрат, у зв'язку з чим будують все більше госпіталів уздовж лінії зіткнення.

Також повідомлялося, що під час боїв за Бахмут російська регулярна армія та приватна військова компанія "Вагнера" втратили 20-30 тисяч поранених та вбитих.

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