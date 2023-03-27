Оккупанты свезли в Троицкое более 200 раненых и погибших солдат РФ, - Генштаб

Российские военные свезли во временно оккупированное Троицкое Луганской области более 200 убитых и тяжелораненных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери. Так, в населенном пункте Троицкое Луганской области, в местный морг центральной районной больницы за минувшие сутки было доставлено около 100 тел погибших россиян. Кроме того, на лечение прибыло около 140 тяжелораненых оккупантов", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Ранее мы писали, что оккупанты продолжают нести огромные потери, в связи с чем строят все больше госпиталей вдоль линии соприкосновения.

Также сообщалось, что во время боев за Бахмут российская регулярная армия и частная военная компания "Вагнера" потеряли 20-30 тысяч раненых и убитых.

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