Окупанти звели понтонну переправу між автомобільним та залізничним мостами у Чонгарі

У Чонгарі російські окупанти побудували понтонну переправу між підбитими автомобільним та залізничним мостами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримський вітер".
Як зазначається, понтонно-мостові переправи частково вирішують проблеми блокування логістики армії РФ.
Однак вони не можуть забезпечити ту пропускну здатність, яку забезпечує стаціонарний міст. Такі переправи ще більш вразливі для ударів, а також впливають на погодні умови.
Удари по Чонгарському мосту
29 липня Сили оборони Україна повідомили про другу успішну атаку по Чонгарському мосту. Перед цим херсонський колаборант Володимир Сальдо стверджував про "відбиття української атаки" на залізницю в Чонгарі, куди, за його словами, летіли аж нібито 12 ракет Storm Shadow.
Перший удар по мосту відбувся 22 червня. Тоді РФ теж заявила про атаку за допомогою ракет Storm Shadow, що пізніше підтвердили й в Генштабі ЗСУ.
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