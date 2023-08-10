Оккупанты построили понтонную переправу между автомобильным и железнодорожным мостами в Чонгаре

В Чонгаре российские оккупанты построили понтонную переправу между подбитыми автомобильным и железнодорожным мостами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский ветер".
Как отмечается, понтонно-мостовые переправы отчасти решают проблемы блокирования логистики армии РФ.
Однако они не могут обеспечить ту пропускную способность, которую обеспечивает стационарный мост. Такие переправы еще более уязвимы для ушибов, а также влияют на погодные условия.
Удары по Чонгарскому мосту
29 июля Силы обороны Украины сообщили о второй успешной атаке по Чонгарскому мосту. Перед этим херсонский коллаборант Владимир Сальдо утверждал об "отражении украинской атаки" на железную дорогу в Чонгаре, куда, по его словам, летели только 12 ракет Storm Shadow.
Первый удар по мосту произошел 22 июня. Тогда РФ тоже заявила об атаке с помощью ракет Storm Shadow, позже подтвердившихся и в Генштабе ВСУ.
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