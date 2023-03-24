Окупанти зранку влаштували масований обстріл Білозерки: одна людина загинула, 4 поранені

"На жаль, цього ранку російська армія забрала життя однієї людини, четверо осіб – поранені", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що двом постраждалим допомогу надали на місці медики, які оперативно прибули на місце ворожого обстрілу.

"Ще двох жінок з тяжкими пораненнями бригада “швидкої” шпиталізувала, нині лікарі борються за їх життя", - додали в ОВА.

При цьому в адміністрації регіону наголошують, що поруч немає жодного військового обʼєкта, військові РФ прицільно били по домівках мирних жителів області. І це в час, коли люди ще спали у своїх оселях.

Оновлено 10.43. За даними Офісу генпрокурора, через обстріл Білозерки внаслідок прицільних ударів по житлових будинках загинула жінка, ще четверо цивільних отримали травми різного ступеня тяжкості.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).