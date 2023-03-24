Оккупанты утром устроили массированный обстрел Белозерки: один человек погиб, 4 ранены

"К сожалению, в это утро российская армия унесла жизнь одного человека, четыре человека ранены", - говорится в сообщении.

Известно, что двум пострадавшим помощь оказали на месте медики, оперативно прибывшие на место вражеских обстрелов.

"Еще двух женщин с тяжелыми ранениями бригада скорой госпитализировала, сейчас врачи борются за их жизнь", - добавили в ОВА.

При этом в администрации региона подчеркивают, что рядом нет ни одного военного объекта, военные РФ прицельно избивали по домам мирных жителей области. И это в то время, когда люди еще спали в своих домах.

Обновлено 10.43. По данным Офиса генпрокурора, из-за обстрела Белозерки в результате прицельных ударов по жилым домам погибла женщина, еще четверо гражданских получили травмы разной степени тяжести.

При процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовным производствам по факту нарушения законов войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).