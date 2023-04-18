UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти зранку обстріляли Сумську область з артилерії

Фото: російські окупанти 18 квітня обстріляли Сумську область із артилерії (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Зранку вівторка, 18 квітня, російські війська обстріляли прикордоння Сумської області з артилерії. Зафіксовано 5 "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

"Зранку ворог здійснив артилерійський обстріл по території Білопільської громади - 5 "прильотів", - йдеться в повідомленні.

В ОВА додали, що на щастя, без наслідків, а ніч - без обстрілів.

Як повідомлялось, у понеділок, 17 квітня, російські окупаційні війська обстріляли п'ять громад Сумської області. Загалом було зафіксовано понад 160 "прильотів".

Додамо, що 16 квітня росіяни обстріляли три громади Сумської області. Відомо про двох поранених.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область