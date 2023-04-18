Окупанти зранку обстріляли Сумську область з артилерії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА .

Додамо, що 16 квітня росіяни обстріляли три громади Сумської області. Відомо про двох поранених.

Як повідомлялось, у понеділок, 17 квітня, російські окупаційні війська обстріляли п'ять громад Сумської області . Загалом було зафіксовано понад 160 "прильотів".

В ОВА додали, що на щастя, без наслідків, а ніч - без обстрілів.

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