Оккупанты утром обстреляли Сумскую область из артиллерии

Утром вторника, 18 апреля, российские войска обстреляли приграничье Сумской области из артиллерии. Зафиксировано 5 "прилетов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.
"Утром враг совершил артиллерийский обстрел по территории Белопольской общины-5 "прилетов", - говорится в сообщении.
В ОВА добавили, что к счастью, без последствий, а ночь - без обстрелов.
Как сообщалось, в понедельник, 17 апреля, российские оккупационные войска обстреляли пять общин Сумской области. В общей сложности было зафиксировано более 160 "прилетов".
Добавим, что 16 апреля россияне обстреляли три общины Сумской области. Известно о двух раненых.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.