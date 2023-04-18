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Оккупанты утром обстреляли Сумскую область из артиллерии

Фото: российские оккупанты 18 апреля обстреляли Сумскую область из артиллерии (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Утром вторника, 18 апреля, российские войска обстреляли приграничье Сумской области из артиллерии. Зафиксировано 5 "прилетов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

"Утром враг совершил артиллерийский обстрел по территории Белопольской общины-5 "прилетов", - говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что к счастью, без последствий, а ночь - без обстрелов.

Как сообщалось, в понедельник, 17 апреля, российские оккупационные войска обстреляли пять общин Сумской области. В общей сложности было зафиксировано более 160 "прилетов".

Добавим, что 16 апреля россияне обстреляли три общины Сумской области. Известно о двух раненых.

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Сумская область