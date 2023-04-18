Оккупанты утром обстреляли Сумскую область из артиллерии

"Утром враг совершил артиллерийский обстрел по территории Белопольской общины-5 "прилетов", - говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что к счастью, без последствий, а ночь - без обстрелов.

Как сообщалось, в понедельник, 17 апреля, российские оккупационные войска обстреляли пять общин Сумской области. В общей сложности было зафиксировано более 160 "прилетов".

Добавим, что 16 апреля россияне обстреляли три общины Сумской области. Известно о двух раненых.