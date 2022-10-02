Окупанти зранку обстріляли Слов'янськ: що відомо
Фото: зранку 2 жовтня окупанти обстріляли Слов'янськ (ілюстрація/GettyImages)
У неділю, 2 жовтня, російські військові обстріляли Слов’янськ Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови військової адміністрації Слов'янська Вадима Ляха у Facebook.
"На жаль, місто знову обстріляли. Два "прильоти". Район "Машмету". Постраждалих немає. Тримаймося. Ми разом. Бережіть себе",- розповів він.
Як повідомлялось, російські протягом доби окупанти постійно обстрілювали Донецьку область на ділянках фронту від Курахового до Соледару. Троє загиблих та 9 поранених.
Нагадаємо, в понеділок, 26 вересня, росіяни завдали удару по центру Слов'янська. Внаслідок обстрілу загинула жінка.
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