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Окупанти зранку обстріляли Слов'янськ: що відомо

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Слов'янськ, Неділя 02 жовтня 2022 12:34
Окупанти зранку обстріляли Слов'янськ: що відомо Фото: зранку 2 жовтня окупанти обстріляли Слов'янськ (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 2 жовтня, російські військові обстріляли Слов’янськ Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови військової адміністрації Слов'янська Вадима Ляха у Facebook.

"На жаль, місто знову обстріляли. Два "прильоти". Район "Машмету". Постраждалих немає. Тримаймося. Ми разом. Бережіть себе",- розповів він.

Як повідомлялось, російські протягом доби окупанти постійно обстрілювали Донецьку область на ділянках фронту від Курахового до Соледару. Троє загиблих та 9 поранених.

Нагадаємо, в понеділок, 26 вересня, росіяни завдали удару по центру Слов'янська. Внаслідок обстрілу загинула жінка.

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