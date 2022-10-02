Окупанти зранку обстріляли Слов'янськ: що відомо

У неділю, 2 жовтня, російські військові обстріляли Слов’янськ Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови військової адміністрації Слов'янська Вадима Ляха у Facebook.

"На жаль, місто знову обстріляли. Два "прильоти". Район "Машмету". Постраждалих немає. Тримаймося. Ми разом. Бережіть себе",- розповів він.