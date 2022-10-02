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Оккупанты с утра обстреляли Славянск: что известно

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Славянск, Воскресенье 02 октября 2022 12:34
Оккупанты с утра обстреляли Славянск: что известно Фото: с утра 2 октября оккупанты обстреляли Славянск (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье 2 октября российские военные обстреляли Славянск Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы военной администрации Славянска Вадима Ляха в Facebook.

"К сожалению, город снова обстреляли. Два "прилета". Район "Машмета". Пострадавших нет. Держимся. Мы вместе. Берегите себя",- рассказал он.

Как сообщалось, российские на протяжении суток оккупанты постоянно обстреливали Донецкую область на участках фронта от Курахово до Соледара. Трое погибших и 9 раненых.

Напомним, в понедельник, 26 сентября, россияне нанесли удар по центру Славянска. В результате обстрела погибла женщина.

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