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Окупанти зранку обстріляли Херсон: потрапили в зупинку транспорту, троє загиблих

Фото: окупанти вранці обстріляли Херсон, троє загиблих (t.me/ermaka2022)
Автор: Наталія Гурковська

Вранці у четвер, 9 березня, російські війська знову обстріляли Херсон. Через попадання снаряда в зупинку громадського транспорту загинули троє людей, ще як мінімум двоє поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Російські терористи зранку обстріляли Херсон. Влучили, у тому числі в зупинку громадського транспорту", - розповів він.

За даними Єрмака, внаслідок обстрілу загинуло 3 осіб.

За даними Херсонської обласної прокуратури, наразі відомо про щонайменше 2 поранених, обстріли міста тривають.

"Збройні сили РФ, вчергове нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили обстріл житлових масивів міста Херсона та населених пунктів Бериславського району", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як повідомлялось, російські окупанти в четвер, 9 березня, обстрілюють Херсон. "Прильоти" зафіксовані по центру міста.

Нагадаємо, вночі на 9 березня в Херсоні пролунали вибухи.

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Херсон