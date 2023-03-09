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Оккупанты утром обстреляли Херсон: попали в остановку транспорта, трое погибших

Фото: оккупанты утром обстреляли Херсон, трое погибших (t.me/ermaka2022)
Автор: Наталия Гурковская

Утром в четверг, 9 марта, российские войска снова обстреляли Херсон. Из-за попадания снаряда в остановку общественного транспорта погибли трое людей, еще как минимум двое ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Российские террористы утром обстреляли Херсон. Попали, в том числе в остановку общественного транспорта", - рассказал он.

По данным Ермака, в результате обстрела погибли 3 человека.

По данным Херсонской областной прокуратуры, сейчас известно о по меньшей мере 2 раненых, обстрелы города продолжаются.

"Вооруженные силы РФ, в очередной раз пренебрегая нормами международного гуманитарного права, произвели обстрел жилых массивов города Херсона и населенных пунктов Бериславского района", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как сообщалось, российские оккупанты в четверг, 9 марта, обстреливают Херсон. "Прилеты" зафиксированы по центру города.

Напомним, в ночь на 9 марта в Херсоне раздались взрывы.

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Херсон