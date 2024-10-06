Окупанти зранку атакували Краматорськ: пошкоджено пожежну частину (фото)

Російські війська атакували Краматорськ Донецької області 6 жовтня. Під удар потрапила пожежна частина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
"Сьогодні вранці російські окупанти завдали удару по місту Краматорськ", - йдеться у повідомленні.
Так, цього разу під ворожий вогонь потрапила будівля державної пожежно-рятувальної частини.
"Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон будівлі та ворота гаража. На щастя, особовий склад не постраждав", - додали у ДСНС.
Російські війська день у день обстрілюють Донецьку область. Під удар часто потрапляє і Краматорськ.
Наприклад, буквально 5 жовтня російські війська обстріляли Краматорськ Донецької області. У місті почалися проблеми із електрикою. Згодом стало відомо, що під обстріл потрапила промислова зона і не лише. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Крім того, 10 серпня РФ обстріляла Краматорськ Донецької області. Одна людина загинула, ще кілька були поранені. Тоді росіяни вдарили по об'єкту критичної інфраструктури. Росіяни обстріляли зі "Смерчу" Краматорськ і 11 серпня. Тоді постраждали щонайменше 5 людей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.