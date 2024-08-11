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Другий ранок поспіль. РФ знову атакувала Краматорськ, є постраждалі

Краматорськ, Неділя 11 серпня 2024 08:22
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Другий ранок поспіль. РФ знову атакувала Краматорськ, є постраждалі Фото: РФ знову атакувала Краматорськ 11 серпня (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Наталія Гурковська

11 серпня росіяни обстріляли Краматорськ. Окупанти атакують місто вже другий ранок поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Краматорська Олександра Гончаренка, Telegram голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

"Краматорськ знов зазнав ворожого обстрілу. Є постраждалі та руйнування. Працюють всі відповідні служби над ліквідацією", - розповів він.

Четверо постраждалих

Як розповів голова ОВА, удар припав знову по інфраструктурному об'єкту.

"Наразі відомо про чотирьох поранених: одна людина у важкому стані - її оперують, двоє отримали легкі поранення - їм надали необхідну медичну допомогу, ще одна людина не потребує допомоги", - розповів Філашкін про стан постраждалих.

Обстріли Краматорська

10 серпня РФ обстріляла Краматорськ Донецької області. Одна людина загинула, є поранені.

Зазначимо, що і 9 липня окупанти атакували Краматорськ. Тоді росіяни влучили у багатоповерхівку. Постраждали троє людей, серед поранених - 6-річна дитина.

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