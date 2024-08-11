Другий ранок поспіль. РФ знову атакувала Краматорськ, є постраждалі
11 серпня росіяни обстріляли Краматорськ. Окупанти атакують місто вже другий ранок поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Краматорська Олександра Гончаренка, Telegram голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
"Краматорськ знов зазнав ворожого обстрілу. Є постраждалі та руйнування. Працюють всі відповідні служби над ліквідацією", - розповів він.
Четверо постраждалих
Як розповів голова ОВА, удар припав знову по інфраструктурному об'єкту.
"Наразі відомо про чотирьох поранених: одна людина у важкому стані - її оперують, двоє отримали легкі поранення - їм надали необхідну медичну допомогу, ще одна людина не потребує допомоги", - розповів Філашкін про стан постраждалих.
Обстріли Краматорська
10 серпня РФ обстріляла Краматорськ Донецької області. Одна людина загинула, є поранені.
Зазначимо, що і 9 липня окупанти атакували Краматорськ. Тоді росіяни влучили у багатоповерхівку. Постраждали троє людей, серед поранених - 6-річна дитина.
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