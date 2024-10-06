Оккупанты утром атаковали Краматорск: повреждена пожарная часть (фото)

Обстрелы Краматорска

Российские войска изо дня в день обстреливают Донецкую область. Под удар часто попадает и Краматорск.

Например, буквально 5 октября российские войска обстреляли Краматорск Донецкой области. В городе начались проблемы с электричеством. Позже стало известно, что под обстрел попала промышленная зона и не только. К счастью, обошлось без пострадавших.

Кроме того, 10 августа РФ обстреляла Краматорск Донецкой области. Один человек погиб, еще несколько были ранены. Тогда россияне ударили по объекту критической инфраструктуры. Россияне обстреляли из "Смерча" Краматорск и 11 августа. Тогда пострадали минимум 5 людей.

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