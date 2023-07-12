Окупанти знову змушують українців на окупованих територіях отримувати паспорти РФ, - Федоров

Російські окупанти отримали чергове завдання від Кремля щодо примусової паспортизації українців, які знаходяться на захоплених територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова.

За його словами, завдання щодо паспортизації людей окупантам вдається виконати тільки завдяки погрозам. Росіяни влаштовують фільтрації та вимагають пред'явити роспаспорт. Якщо виявляють, що його ще не оформили, то погрожують українцям "виправними роботами".

Окрім цього на окупованих територіях підприємці можуть працювати тільки за умови реєстрації за нормами ворожого законодавства. Для цього також потрібен російський паспорт.

Також окупанти обіцяють "пряники" за отримання паспортів РФ 14-річними підлітками. Зокрема ворог обіцяє їх батькам виплати материнського капіталу. А тим, хто не отримав російський документ - складно знайти роботу.

"Проте наші мешканці точно добровільно не йдуть за російськими аусвайсами. Паспортизація на ТОТ відбувається тільки під примусом. А після деокупації правоохоронні органи точно розберуться, хто здійснює цей злочин і покарають всіх причетних", - написав Федоров.

Ситуація в Запорізькій області

Частина Запорізької області окупована з перших днів повномасштабного вторгнення, однак останнім часом війська Сил оборони поступово відвойовують захоплені ворогом території. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, у ЗСУ "є успіхи, вони виконують рутинну і важку роботу".

Крім цього, президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку росіянами теракту на ЗАЕС з витоком радіоактивних речовин. Наразі в ГУР повідомляли, що окупанти продовжують мінування станції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.