Окупанти знову завдали удару по центру Херсона: вже 2 загиблих

У четвер, 15 грудня, російські окупанти знову атакували центр Херсону. Вже відомо про 2 загиблих.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Ворог знову вдарив по центру міста. 100 метрів від будівлі Херсонської ОВА, яка була атакована вчора. Є інформація про 2 загиблих", - розповів він.
За його словами, на місці працюють екстрені служби.
Як повідомлялось, жителі звільненого Херсона повідомляли про звуки вибухів 15 грудня. В області не оголошували повітряну тривогу.
Нагадаємо, у середу, 14 грудня, російські окупанти обстріляли будівлю Херсонської ОВА. Пошкоджено два поверхи.
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