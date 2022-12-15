Окупанти знову завдали удару по центру Херсона: вже 2 загиблих

У четвер, 15 грудня, російські окупанти знову атакували центр Херсону. Вже відомо про 2 загиблих.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Ворог знову вдарив по центру міста. 100 метрів від будівлі Херсонської ОВА, яка була атакована вчора. Є інформація про 2 загиблих", - розповів він.

За його словами, на місці працюють екстрені служби.